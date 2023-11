eCard kommt nächstes Jahr aufs Smartphone

Die Mittel für Digitalisierung sind für das kommende Jahr um 1,2 Mrd. Euro aufgestockt worden. Der größte Teil davon entfällt auf den Breitbandausbau, an zweiter Stelle steht das eGovernment, bei dem es nun darum geht, die verschiedenen Datenregister der Ministerien zu verknüpfen, erklärte der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Konkret sichtbar werden soll das etwa am neuen digitalen Personalausweis oder dem digitalen Zulassungsschein. In Sachen eHealth soll außerdem die eCard ab kommendem Jahr am Smartphone vorgezeigt werden, wie es heißt.

Die Verknüpfung der Datensammlungen der Ministerien sei notwendig, um digitale Amtswege zur Verfügung zu stellen, sagte Tursky zur APA. So müsse man bisher etwa für eine Pass-Beantragung einen Staatsbürgerschaftsnachweis mitbringen. "Wenn ich diese Register verschränke, dann kann ich diese ganzen Services digital anbieten."

➤ Mehr lesen: Das bringt Europas digitaler Ausweis eID Geplant seien für das kommende Jahr ein Relaunch der App "Digitales Amt" und neue digitale Ausweise. Der digitale Personalausweis und der digitale Zulassungsschein sollen schon im kommenden Jahr kommen, "das ist fix", so Tursky. Schon derzeit seien über 200 Amtswege digitalisiert.

Ein weiterer Schwerpunkt soll die fortlaufende Umstellung der Handysignatur auf die ID-Austria sein. "Wir haben bereits 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher auf der ID-Austria." Die Handysignatur werde man mit 5. Dezember abschalten. "Ab dem Moment wird automatisch mit jedem Pass eine ID-Austria ausgestellt."