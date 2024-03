Stadt trainiert KI, um Obdachlosen-Lager zu erkennen

San José hat knapp eine Million Einwohner*innen. Die Stadt liegt inmitten des Silicon Valleys , in Kalifornien, USA. Das hat in den vergangenen Jahren für einen enormen Preisanstieg bei Immobilien gesorgt.

Das hat zu einem starken Anstieg von Obdachlosigkeit geführt. Die offizielle Zahl ist von 4.200 im Jahr 2009 auf 6.200 im Jahr 2023 gestiegen. 2/3 davon haben keinen Platz in Obdachlosenunterkünften der Stadt gefunden und leben im Freien, etwa in Wohnwägen, Pkw und Zelten . Die Unterkunftslosen haben teilweise Vollzeitberufe, können sich aber eben keine Wohnung leisten.

Laut der Stadt würden die KIs der Unternehmen derzeit zu 70 bis 75 Prozent Wohnwägen erkennen, in denen Menschen wohnen. Indikatoren dafür sind etwa abgedeckte Fenster, Müll beim Wohnwagen und wie lange der Wohnwagen nicht bewegt wurde. Bei Pkw sei die Trefferquote mit 10 bis 15 Prozent noch sehr gering.

San José räumt Obdachlosen-Lager

Die Stadt betont, dass man nicht Obdachlose selbst identifizieren wolle, sondern nur deren Behausungen. Dies solle der Stadt dabei helfen, Services anzubieten. Allerdings sind damit nicht Dienste gemeint, um den Obdachlosen zu helfen.

Seit Beginn des Jahres gab es bei der Stadt-Hotline schon 914 Beschwerden über Obdachlosen-Lager. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 gab es nur 769 Beschwerden zu Schlaglöchern. Ziel des KI-Projekts sei, die Beschwerden über die Obdachlosen „effizienter“ zu bearbeiten. Man würde etwa Mitarbeiter*innen zu einem einzelnen Zelt schicken, um zu verhindern, dass sich dort eine Ansammlung Obdachloser bildet.

San José ist nicht bekannt dafür, zimperlich mit Obdachlosen umzugehen. So ist etwa ein Gesetz geplant, das bewohnte Wohnwägen und Pkw in der Nähe von Schulen verbieten soll. Im Herbst wurde ein etwa 0,8 Kilometer langer Streifen beim Guadalupe-River-Pfad geräumt. Das Gebiet soll zu einer „No Return Zone“ für Obdachlose werden. Heuer gab die Polizei Obdachlosen in einem Camp in der Nähe des Columbus Parks 72 Stunden Zeit zur Räumung – dort entstand nämlich ein Hundepark mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern.