US-Parlament ist dafür, dass KI keine Atomwaffen starten darf

Atomraketen sollen auch in Zukunft nur durch Menschen gestartet werden können, um ein "nukleares Armageddon" zu verhindern.

Die jüngsten öffentlich sichtbaren Fortschritte bei künstlicher Intelligenz haben einige Abgeordnete des US-Parlaments dazu veranlasst, ein neues Gesetz voranzutreiben, dass ein durch KI gestartetes "nukleares Armageddon" verhindern soll. Der "Block Nuclear Launch by Autonomous Artificial Intelligence Act", so der lange Name des Gesetzes, ist eigentlich selbsterklärend. KI soll nicht alleine Atomraketen starten können, Menschen müssen immer Teil der Kommandokette sein.

Menschen, nicht Roboter

"Da wir in einem zunehmend digitalen Zeitalter leben, müssen wir sicherstellen, dass Menschen alleine die Macht haben, Atomwaffen zu befehligen, zu kontrollieren und zu starten - nicht Roboter", kommentiert Senator Edward Markey. Beide Parteien und beide Kammern des US-Parlaments stimmen dem Vorschlag zu, der erst mit einer offiziellen Abstimmung als Gesetz verabschiedet werden muss.