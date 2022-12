Neue Batteriezellen: Tesla kündigt Meilenstein an

In 7 Tagen hat Tesla 868.000 Batteriezellen im 4680-Format produziert.

Dem Autobauer zufolge habe das entsprechende Team in den vergangenen 7 Tagen 868.000 Einheiten dieser Batteriezellen produziert.

1 Million Zellen im Februar fertiggestellt

Die 4690-Batteriezelle ist die erste eigens von Tesla entwickelte Zelle und wurde bereits 2020 vorgestellt. Zuletzt veröffentlichte Tesla im Februar 2022, dass die erste Million an Zellen in seiner Pilotanlage in Fremont fertiggestellt wurde. Seitdem gab es nur wenige Informationen über einen Fortschritt im Sinne der Produktionsrate.