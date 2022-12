Tesla verkauft Testfahrzeuge wegen hoher Nachfrage

Damit verfolgt Tesla das Ziel, ein Rekordjahr abzuschließen. In der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal kündigte Tesla an, bis Ende des Jahres ein Wachstum von knapp 50 Prozent zu erwarten.

Tesla soll begonnen haben, Ausstellungs- und Testfahrzeuge in Nordamerika zu verkaufen. Laut einem Bericht von Electrek habe der Autobauer mehrere Standorte autorisiert, den Verkauf dieser Demofahrzeuge zuzulassen.

Lagerbestände von Tesla sind rückläufig

Zuvor hat Tesla mehrere neue Anreize für seine Autos eingeführt. Entscheiden sich US-Kund*innen etwa, ihr neues Auto bis Ende Dezember in Empfang zu nehmen, erhalten sie einen Rabatt von 7.500 US-Dollar. Das Anreizprogramm ist so erfolgreich, dass die Lagerbestände von Tesla in den USA langsam zur Neige gehen.

Schätzungen des inoffiziellen Inventar-Trackers EV-CPO Hunter zufolge dürfte es in den Vereinigten Staaten nur noch rund 120 Model 3 und 168 Model Y geben - einschließlich Gebrauchtwagen. Das deutet darauf hin, dass die Nachfrage von Tesla nach seinen E-Autos stark bleibt.