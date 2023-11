Amazon Black Friday: 5 ungewöhnliche Geräte unter 25 Euro

Falls ihr auch zu denen zählt, deren Handschrift eher modernen Kunstwerken als tatsächlichen Buchstaben ähnelt, benötigt ihr vielleicht ein Beschriftungsgerät . Das prt Qutie Bluetooth-Beschriftungsgerät ist ein tragbarer, drahtloser Etikettendrucker, den man direkt per Smartphone oder Tablet steuern kann. Die selbstklebenden Etiketten gibt es in verschiedenen Farben.

Mouse Jiggler

Sogenannte Mouse Jiggler werden hauptsächlich verwendet, um zu verhindern, dass ein Computer in den Ruhemodus geht oder der Bildschirmschoner aktiviert wird, etwa bei langen Downloads. Die kleinen USB-Geräte gaukeln dem Computer vor, eine Maus zu sein, die sich ständig bewegt. Auch Arbeitgeber kontrollieren tatsächlich manchmal via Maubewegungen, ob die Mitarbeiter*innen tatsächlich am PC sitzen. Wofür auch immer man einen Mouse Jiggler braucht, am aktuellen Black Friday ist er günstiger zu haben.

Den Vaydeer Metall USB-Mouse-Jiggler gibt es derzeit um 11 statt 13 Euro.

Auch Unterlagen für gewöhnliche Mäuse können Mausbewegungen simulieren. Ein entsprechendes Gerät, ebenfalls von Vaydeer, kostet derzeit 24 statt 29 Euro.