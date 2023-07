Prime Day: 10 vergünstigte Akku-Staubsauger für unter 300 Euro

Die praktischen und flexiblen Akku-Staubsauger sind am Amazon-Aktionstag zum Teil stark vergünstigt zu haben.

Was vor längerer Zeit die Staubsaugroboter waren, sind mittlerweile längst die Akku-Staubsauger: In immer mehr Haushalten sind die praktischen Allzweckwaffen zu finden und wer einmal einen Akku-Staubsauger gewohnt ist, will ihn nicht mehr hergeben.

Beim Amazon Prime Day gibt es einige Akku-Staubsauger, die zum Teil stark vergünstigt angeboten werden. Gleichzeitig gibt es an dem Aktionstag auch zahlreiche Haushaltsreiniger aller Art - von Robotern, Dampfreinigern, Waschsaugern und jede Menge Zubehör.

Wir haben 10 empfehlenswerte Akku-Staubsauger aus dem Angebots-Wirrwarr herausgesucht und sind bei AEG, Bosch, Dreame, Philips, Rowenta und Tineco fündig geworden.

AEG ÖKO AP71UB14AM

Der Akku-Staubsauger hat mehrere Aufsätze und Düsen im Lieferumfang. Auch eine Wandhalterung mit Ladefunktion ist mit dabei. Besonders praktisch ist das LED-Frontlicht bei der Bodendüse.

Der AEG ÖKO AP71UB14AM ist derzeit für 272,26 Euro zu haben. Regulär kostet der Akku-Staubsauger aus dem schwedischen Electrolux-Konzern 352,90 Euro.