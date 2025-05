So sieht das neue Android aus

In der aktuellen Beta-Version von Android 16 gibt es eine Vorschau auf das neue Design des Betriebssystems.

Bei Google ist einiges los: Am Dienstag wurde die Zukunftsvision des Unternehmens vorgestellt, bei der die KI im Mittelpunkt steht und vor einer Woche wurde das neue Android-Design präsentiert. Nun sind erste Elemente des neuen Looks in Beta-Version von Android 16 zu sehen.

Die Neuerungen durch die neue Design-Sprache "Material 3 Expressive" sind in der aktuellen Android-16-Beta in erster Linie beim Drop-Down-Menü, das auch gerne aus Control-Center bezeichnet wird.

