Das sagen die ersten Tester zu den Apple AirTags

Die gerade erst vorgestellten Apple AirTags, mit denen sich Gegenstände leicht finden lassen sollen, haben in den USA bereits ihren Weg in Redaktionen gefunden. In den ersten Tests können die kleinen Tracker im Wesentlichen überzeugen. Die Installation und Handhabung ist einfach und offenbar tun die schicken Dinger das, was sie versprechen. Kritik ernten aber ausgerechnet Design und Material.

"Typisch Apple"

Die AirTags seien durch und durch Apple - im Guten wie im Nervigen, schreibt etwa The Verge. In dem von dem Techblog durchgeführten Experiment konnte der Verge-Fotograf in einer ihm unbekannten Stadt ohne Smartphone, Smartwatch oder andere Wege der Kommunikation in einer halben Stunde über den Airtag aufgespürt werden. Das sei umso beeindruckender gewesen, da dieser sich nicht unter Fußgängern befunden habe, sondern sein Standort offenbar von iOS-Geräten in vorbeifahrenden Autos aufgeschnappt wurde.

So einfach die Einrichtung und auch die Zuverlässigkeit der AirTag-Technologie sei, so nervig habe sich Apples Entscheidung erwiesen, den AirTag ohne jegliches Loch oder anderes Designelement auszustatten, mit dem man ihn mittels Schlaufe an ein Objekt hängen könne. Wer den Tracker nicht einfach in den Rucksack schmeißen will, sondern etwa an seinen Schlüssel hängen möchte, muss einen separaten Anhänger von Apple kaufen. Das sei typisch Apple.