Apple erklärt, warum das iPhone 11 Standortdaten ohne Erlaubnis sammelt

Das Teilen der Standortinformationen hängt mit der neuen Ultra-Breitband-Technologie zusammen. Der verbaute U1-Chip erlaubt es iPhone 11 und 11 Pro Besitzern, andere Geräte mit dieser Technologie zu räumlich zu orten. So können Dateien ausgetauscht werden, ohne dass ein Mobilfunknetzwerk nötig ist. Möchte man über AirDrop etwas verschicken, reicht es das Smartphone in die Richtung des Empfänger zu halten.

"Internationale behördliche Auflagen"

Allerdings gäbe es "internationale behördliche Auflagen" wonach dieser Industriestandard laut Apple an einigen Orten nicht aktiv sein darf. Um herauszufinden, ob sich ein Gerät an so einem Ort befindet, müsse die Ortung aktiv sein, sagt das Unternehmen gegenüber TechCrunch. Die Standortdaten der Nutzer würden allerdings nicht gesammelt, sagte ein Apple-Sprecher. Das bestätigte der Sicherheitsexperte Will Strafach auf Twitter. Er schreibt, es gäbe keine Indizien dafür, dass die Daten auf einen Server übermittelt würden.