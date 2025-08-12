Vorsicht: Scheinbar harmlose Sache kann euer MacBook zerstören
Dass man mit seinem Laptop eher vorsichtig umgehen sollte, dürfte wohl den meisten MacBook-Besitzerinnen und Besitzern bewusst sein. Aber auch eine scheinbar harmlose Sache könnte dafür sorgen, dass das Displayglas der Geräte bricht. Schmerzhaft erfahren hat das eine TikTok-Nutzerin, die in einem Video davon berichtet.
Der Fehler, der ihren Screen zerstörte: Sie legte eine Karte aus Papier auf ihre Tastatur und klappte den Laptop dann zu.
“Enge Toleranzen”
Was man daraus lernen sollte, ist, dass sich keinesfalls irgendetwas zwischen Display und Tastatur befinden sollte, wenn man sein MacBook zuklappt. Eine Post- oder Grußkarte kann je nach Machart durchaus ein Millimeter oder dicker sein. Die dadurch ungleichmäßige Belastung des Glases kann offenbar im Extremfall schon einen Bruch sorgen.
Techradar hat auch ein entsprechendes Apple-Support-Dokument gefunden, das auf diese Sache eingeht. Darin heißt es, dass “Display und Obergehäuse mit sehr engen Toleranzen entwickelt worden” sind. “ Verwenden Sie keine Abdeckungen für die Handballenauflage oder Tastenkappen, da die zusätzliche Dicke die gestaltete geschlossene Position des Displays beeinträchtigen kann”, schreibt Apple.
