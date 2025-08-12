Vorsicht: Scheinbar harmlose Sache kann euer MacBook zerstören

Dass man mit seinem Laptop eher vorsichtig umgehen sollte, dürfte wohl den meisten MacBook-Besitzerinnen und Besitzern bewusst sein. Aber auch eine scheinbar harmlose Sache könnte dafür sorgen, dass das Displayglas der Geräte bricht. Schmerzhaft erfahren hat das eine TikTok-Nutzerin, die in einem Video davon berichtet.

Der Fehler, der ihren Screen zerstörte: Sie legte eine Karte aus Papier auf ihre Tastatur und klappte den Laptop dann zu.

