Apples Mixed-Reality-Headset soll auch ohne iPhone funktionieren

Über das Mixed-Reality-Headset von Apple kursieren schon lange wilde Gerüchte. Nun gibt der Bericht des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo, der von MacRumors eingesehen wurde, neue Einblicke.

Demnach wird das Gerät von zwei Prozessoren angetrieben. Kuo geht davon aus, dass das Gerät einen Hauptprozessor mit der gleichen Rechenleistung wie der M1-Chip, den Apple im vergangenen Jahr für seine erste Reihe von Apple Silicon Macs einführte, haben wird. Der zweite ist ein Low-End-Prozessor und soll alle sensorbezogenen Berechnungen durchführen. Da beide Prozessoren vorhanden sind, muss das Headset somit nicht an ein iPhone oder einen Mac gekoppelt werden.

Dem Analysten nach, wird das Gerät dank zweier 4K-Micro-OLED-Displays von Sony nicht nur Augmented-, sondern auch Virtual-Reality-Erlebnisse bieten können. Das wird nur möglich sein, weil der M1-Chip die nötige Leistung für die Unterstützung der Displays hat. Der separate Prozessor für den Sensor ist offenbar notwendig, weil "die Rechenleistung des Sensors deutlich höher ist als die des iPhones".

iPhone-Ersatz

So benötigt das AR-Headset mindestens 6-8 optische Module, um den Nutzern gleichzeitig kontinuierliche Video-See-Through-AR-Dienste zu bieten. Im Vergleich dazu benötigt ein iPhone bis zu 3 optische Module, die gleichzeitig laufen und keine kontinuierliche Rechenleistung erfordern. Kuo rechnet damit, dass das Gerät Ende 2022 auf den Markt kommen wird. Er schrieb, Apple werde sicherstellen, dass es eine "umfassende Palette von Anwendungen" unterstützen kann, mit dem Ziel, das iPhone in einem Jahrzehnt zu ersetzen. Letzte Woche sagte der Experte, dass sowohl das kommende Headset als auch das im nächsten Jahr erscheinende iPhone 14 die Wi-Fi 6E-Technologie unterstützen werden, die die für AR- und VR-Erlebnisse erforderliche höhere Bandbreite und geringere Störungen bietet.

Kuos Vorhersage, dass das Headset ein eigenständiges Gerät sein wird, steht im Gegensatz zu einem Bericht von The Information vom September, in dem behauptet wurde, dass es drahtlos mit einem iPhone, einem iPad oder einem Computer kommunizieren muss, um den Großteil der Datenverarbeitung zu übernehmen. In diesem Bericht hieß es auch, dass sich das Headset an Entwickler*innen und Kreative richtet und einen möglichen Preis von etwa 3.000 US-Dollar haben wird.