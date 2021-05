Aus für unbegrenzten kostenlosen Speicherplatz bei Google Fotos

Angekündigt hatte Google die Änderung bereits im November, am kommdenden Dienstag, den 1. Juni, tritt sie in Kraft. Nutzer*innen können ab dann nicht mehr unbegrenzt Bilder in "hoher Qualität" kostenlos in der Cloud speichern.

Die Bilder werden anders als bisher von dem kostenlos zur Verfügung stehenden Speicherplatz abgezogen. Ist der aufgebraucht, muss ein Google-One-Abo abgeschlossen werden, das ab rund 2 Euro für 100 GB angeboten wird.