Erste Bilder: Mini zeigt Vorschau auf neues Elektromodell

BMW gibt Einblicke in seine neuen Mini-Modelle. Das Design der E-Autos soll sich auf die essenziellen Dinge konzentrieren.

Die Automarke Mini gibt Einblicke in das Design zukünftiger Elektro-Modelle. Im Fokus stehen das neue OLED-Display , das Lenkrad sowie Sitze und Felgen der neuen Modellfamilie.

Im Zentrum des optisch reduzierten Innenraums der künftigen Mini-Modelle wird ein rundes OLED-Display stehen. Mini ist somit der erste Autobauer, der ein Touch-Display mit einer voll nutzbaren runden Oberfläche anbietet. Das Display beträgt 24 Zentimeter im Durchmesser und kombiniert Funktionen wie die Steuerung von Infotainment und Klimaanlage mit dem On-Board-Monitor.

Assistenzhund im Display

Wozu so ein Display alles in der Lage ist, führte Mini auf der Shanghai Auto Show im April vor. So wurde etwa der digitale Assistenzhund "Spike" entwickelt, der durch das "Betriebskonzept" des Fahrzeuges führt und eine "emotionale Verbindung" herstellt.