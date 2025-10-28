Warum ihr wahrscheinlich keinen 8K-Fernseher braucht

Hochpreisige Fernseher wollen heute in der Regel mit 8K-Auflösung punkten, also 7680 x 4320 Pixel. Doch abgesehen von der Tatsache, dass es kaum echte 8K-Inhalte gibt, macht diese Auflösung auch optisch für die meisten Kunden keinen Sinn. Je nach Wohnzimmer-Szenario kann man sich manchmal sogar das Geld für einen 4K-Fernseher sparen, wie Forscherinnen und Forscher der Universität Cambridge und Meta Reality Labs erhoben haben.

Sie haben untersucht, ab wann man keinen Unterschied mehr sieht. Im Rahmen der Studie testeten die Forscher die Wahrnehmung von Probanden in Bezug auf Grau- und Farbmuster, um zu messen, wie viele Bildpunkte vom Auge tatsächlich aufgelöst werden können.

Kein Vorteil im typischen Wohnzimmer

Sie fanden heraus, dass bei einem normalen Abstand von etwa 2,5 Metern zu einem 44-Zoll-Fernseher – einem typischen Wohnzimmer-Szenario – weder 4K noch 8K einen spürbaren Vorteil gegenüber einem QHD-Display – also 2K – liefern.

„Wenn jemand bereits einen 4K-Fernseher mit 44 Zoll Diagonale besitzt und ihn aus etwa 2,5 Metern Entfernung betrachtet, sind das bereits mehr Details, als das Auge erkennen kann“, sagte Forschungsleiterin Maliha Ashraf gegenüber dem Guardian. „Ein Upgrade auf eine 8K-Version gleicher Größe würde nicht schärfer aussehen”, so Ashraf.

Online-Tool

Die Forscherinnen und Forscher haben ein Online-Tool geschaffen, mit dem sich die geometrischen Eigenschaften eines Bildschirms sowie dessen effektive Auflösung berechnen lassen. Nutzerinnen und Nutzer können dabei Daten wie Bildschirmgröße, Seitenverhältnis, Auflösung oder Betrachtungsabstand eingeben. Das Programm errechnet anhand dieser Angaben unter anderem die "pixels per degree" (Pixel pro Sichtgrad) – also die Bildschärfe im Verhältnis zum menschlichen Blickwinkel.

Wer ohne komplizierte Berechnungen schnell sehen möchte, welcher Fernseher Sinn macht, kann auch einfach einen Blick auf diese Tabelle werfen: