Casio Retro-Uhr wird zur Smartwatch

Die digitale Casio F-91W, die 1989 auf den Markt kam, kann zu einer Smartwatch umgemodelt werden, wie mehrere Projekte zeigen. Was bleibt, ist das Retro-Gehäuse - das Innenleben wird hingegen komplett ausgetauscht. So bekommt etwa die neue F91 Kepler, die von einem Entwickler namens "Pegor" zusammengebaut wird, eine Reihe an Sensoren. Daneben ist die Uhr auch mit einer neuen Leiterplatte und einem Prozessor ausgestattet.

Auch verfügt die Smartwatch über eine Bluetooth-Konnektivität. Auf dem OLED-Display werden Smartphone-Benachrichtigungen angezeigt, etwa eingehen Anrufe oder Nachrichten. Auch Zeit, Datum und andere Informationen sollen auf dem Bildschirm Platz bekommen.

Bei mehrmaligem Nutzen des Bildschirms beträgt momentane Akkulaufzeit 15 Tage. An einer Verlängerung wird noch gearbeitet.

Vorbestellung möglich

Eine weitere modernisierte Version der Retro-Uhr kann über Crowd Supply ab 35 Dollar vorbestellt werden. Mittels einer winzigen Platine mit einem ARM Cortex-M0 Mikrocontroller können einfache Apps ausgeführt werden. Ein OLED-Display ist bei dieser Version nicht inbegriffen - auch das Gehäuse muss man sich separat besorgen.