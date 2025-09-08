Chinesische Automarke Lynk & Co kommt nach Österreich
Den wenigsten Österreichern dürfte die Automarke Lynk & Co ein Begriff sein. Das chinesische Autounternehmen ist u.a. bereits in Deutschland auf dem Markt und will nun auch in Österreich, Tschechien und der Schweiz seine Zelte aufschlagen.
Im Portfolio hat die Marke, die zum chinesischen Unternehmen Geely gehört, den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 01, den vollelektrischen Lynk & Co 02 und den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 08. 01 und 08 nennt Lynk & Co Kompakt-SUVs, während der 02 ein Crossover-SUV sein soll.
15 neue Verkaufsstellen
Die Expansion in Zentraleuropa soll mehr als 15 neue Verkaufsstellen zu den bestehenden 9 Händlern in Deutschland hinzufügen. Österreich sei aufgrund der wachsenden Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen ideal für die erweiterte Modellpalette der Automarke. Preise für die Modelle sind noch nicht bekannt, auf der Webseite wird nur in einem Video über den baldigen Markteintritt berichtet.
Übersicht der Modelle
Lynk & Co 01 (Plug-in-Hybrid)
- Rein elektrische Reichweite: bis zu 75 km
- Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP): 0,9 Liter/100 km
- Zeit von 0 auf 100 km/h: 7,7 Sekunden
- Preis (Deutschland): Ab 43.000 Euro
Lynk & Co 02 (vollelektrisch)
- Reichweite: Bis zu 445 km
- Aufladezeit: 30 Minuten
- Zeit von 0 auf 100 km/h: 5,5 Sekunden
- Preis (Deutschland): Ab 36.000 Euro
Lynk & Co 08 (Plug-in-Hybrid)
- Rein elektrische Reichweite: bis zu 200 km
- Kombinierte Reichweite (WLTP): Über 1.000 km
- Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 0,9 Liter/100 km
- Ladedauer 10-80%: 33 Minuten
- Preis (Deutschland): Ab 56.000 Euro
Kommentare