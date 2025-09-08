Chinesische Automarke Lynk & Co kommt nach Österreich

Lynk & Co ist bereits in Europa vertreten und will seine Autos auch in Österreich anbieten.

Den wenigsten Österreichern dürfte die Automarke Lynk & Co ein Begriff sein. Das chinesische Autounternehmen ist u.a. bereits in Deutschland auf dem Markt und will nun auch in Österreich, Tschechien und der Schweiz seine Zelte aufschlagen.

Im Portfolio hat die Marke, die zum chinesischen Unternehmen Geely gehört, den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 01, den vollelektrischen Lynk & Co 02 und den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 08. 01 und 08 nennt Lynk & Co Kompakt-SUVs, während der 02 ein Crossover-SUV sein soll.

15 neue Verkaufsstellen

Die Expansion in Zentraleuropa soll mehr als 15 neue Verkaufsstellen zu den bestehenden 9 Händlern in Deutschland hinzufügen. Österreich sei aufgrund der wachsenden Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen ideal für die erweiterte Modellpalette der Automarke. Preise für die Modelle sind noch nicht bekannt, auf der Webseite wird nur in einem Video über den baldigen Markteintritt berichtet.

Übersicht der Modelle

Lynk & Co 01 (Plug-in-Hybrid)