Chinesische Automarke kommt mit günstigen SUVs nach Österreich

Schonmal etwas von Chery gehört? Nein? Das könnte sich demnächst ändern. Denn der staatliche chinesische Autohersteller steigt noch im Frühjahr in den österreichischen Markt ein. Chery wird seine junge Marke Omoda in Österreich an den Start schicken - zunächst mit einem Benziner, gleich darauf werden das Hybrid-Modell sowie das elektrische SUV Omoda 5 folgen.

Die Akkus bezieht Omoda von CATL . Angeblich handelt es sich dabei um Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) . Solche LFP-Akkus sind in der Herstellung in der Regel um ungefähr 20 Prozent günstiger als Lithium-Ionen-Akkus mit derselben Energiekapazität. Außerdem enthalten LFP-Batterien hingegen kein Kobalt und auch kein Nickel . Allerdings sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien auch schwerer und sperriger.

Preise in Österreich

Details zum Österreich-Start will Omoda in den kommenden Wochen verraten. Man befinde sich derzeit in intensiven Gesprächen mit möglichen Partnerunternehmen, wie es gegenüber der futurezone heißt. Omoda will jedenfalls mit lokalen Partnern ein Vertriebs- und After-Sale-Netzwerk aufbauen.

Angaben zum Preis bleiben ebenso noch vage. Der Omoda 5 mit Verbrennungsmotor soll zum Marktstart ungefähr 26.000 Euro kosten. Das ist in etwa so viel wie der Hyundai Kona. Der VW Tiguan startet bei 33.990 Euro.

Wie viel das elektrische SUV Omoda 5 kosten wird, will der Hersteller erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Gerüchten zufolge soll der Preis bei ungefähr 37.000 Euro liegen.