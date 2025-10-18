Karosserie verformt: Chinesisches E-SUV versagt bei Crashtest
Der Euro-NCAP-Crashtest ist der wichtigste Richtwert für die Sicherheit von Fahrzeugen in Europa. Eine Bewertung von 5 Sternen gilt heute mittlerweile als Standard. Deshalb schrillen die Alarmsignale, wenn dort ein Auto nur 3 Sterne erreicht.
Insofern kann behauptet werden, dass der Dongfeng Box mit seiner 3-Sterne-Bewertung versagt hat. Da die Fahrzeuginsassen nicht ausreichend geschützt sind, erreicht das chinesische Elektro-SUV ein alarmierendes Ergebnis.
Sicherheitsdebakel für Dongfeng Box
Beim Frontal-Offset-Crash haben beim Dongfeng Box gleich mehrere Schweißpunkte versagt, sodass die Karosserie einknickte und verformt wurde. Das erhöhe das Verletzungsrisiko für die Passagiere beträchtlich, heißt es. Bei höheren Geschwindigkeiten hätte die Karosserie vermutlich komplett versagt, so die Tester.
Aber das ist noch nicht alles: Der Airbag hat sich bei dem Aufprall nicht vollständig entfaltet, sodass der Kopf des Fahrers auf dem Lenkrad des Fahrers aufschlug. Außerdem wurde bei dem Crash der Mechanismus der Türen beschädigt, sodass den Ersthelfern im Ernstfall der Zugang zu den Insassen erschwert worden wäre.
Chinesische Autos meist mit Bestnoten
Auch wenn der aktuelle Crashtest für den Dongfeng Box ein regelrechtes Sicherheitsdebakel ist, konnten andere Fahrzeuge aus China in der jüngsten Vergangenheit meist überzeugen.
Sicherheitstechnisch sind sie in der Regel den europäischen Konkurrenten ebenbürtig und kommen auf die höchsten Bewertungen. Die Autos von BYD haben in den vergangenen 2 Jahren beispielsweise alle 5 Sterne erhalten - ebenso bei Xpeng, Zeekr, Geely, Leapmotor, Lynk & Co sowie Wey, Omoda und Nio.
