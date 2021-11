Cyber Monday: Die finalen Technik-Angebote

Bei Cyberport endet am Montag ebenfalls die Black Week . Stark vergünstigt sind etwa Apple-Geräte zu haben. Das 13-Zoll-MacBook-Air mit dem M1-Prozessor wird etwa für 969 Euro statt 1.129 Euro angeboten.

So klingt etwa bei Media Markt das Black Friday Weekend heute aus. In zahlreichen Gerätekategorien von TV & SAT bis zu Konsolen & Games sind noch Schnäppchen zu finden.

Viele Black-Friday-Angebote, die sich bei einigen Händlern fast über die gesamte vergangene Woche erstreckten, sind bis Montag gültig. Auch wenn einige besonders günstige Angebote bereits vergriffen sind, finden sich auch am Cyber Monday noch gute Deals.

Conrad, electronic4you und tink

Auch Conrad und electronic4you beenden am Montag ihre Black Friday Week. Bei tink gibt es zum Cyber Monday verbilligte Smart Home Geräte, der mobile Sonos-Speaker Roam wird etwa für 169 Euro angeboten.

Amazon

Rabatte bis zu 50 Prozent verspricht auch Amazon noch am Cyber Monday. Nach wie vor stark verbilligt zu haben sind etwa die hauseigenen Geräte des Händlers.

Mobilfunker

Auch die österreichischen Mobilfunker locken mit Black-Friday- und Cyber-Monday-Angeboten.

A1 bietet im Rahmen seiner am Montag zu Ende gehende Cyberweek etwa Samsung-Geräte und Smart-Home-Devices vergünstigt an.

Magenta lässt etwa 20 Prozent auf die monatliche Grundgebühr bei vielen Smartphone- und Internettarifen nach.

Drei lockt in seinem Dreiland mit Rabatten für TV- und Audio-Geräte.

Vorsicht bei vermeintlichen Schnäppchen

Auch am Cyber Monday ist Vorsicht geboten. Denn nicht immer sind die Preise so günstig wie sie vorgeben zu sein. Auch viele Betrüger*innen machen sich den Aktionstag zunutze. Worauf auf ihr beim Black Friday und Cyber Monday achten solltet, lest ihr hier.