Black Friday: 10 Tech-Angebote, die sich lohnen

Auch wenn viele Händler schon in den Tagen vor dem Black Friday mit ihren Angeboten gestartet sind, gibt es heute nochmal einen neuen Schwall an Deals. Viele davon sehen auf den ersten Moment besser aus, als sie es wirklich sind.

Wir haben 10 Angebote für euch zusammengesucht, die sich aber wirklich lohnen.

OLED-Fernseher von LG mit 77-Zoll

Wer kennt es nicht, man schafft sich ein neues TV-Gerät an und meint: Also größer muss mein Fernseher jetzt echt nicht sein. Ein paar Monate später sieht man das aber dann doch wieder anders und liebäugelt schon mit ein paar Zoll mehr. Wer einen OLED von der größeren Sorte haben möchte, der bekommt ihn nun günstiger. So kostet der LG OLED77C17LB mit 77 Zoll anlässlich des Black Friday bei Media Markt 2555 Euro. Das ist etwa 300 Euro weniger als beim nächstgünstigeren Anbieter.

Hier geht es zum Angebot