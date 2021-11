Handys, TV-Geräte, SSDs: 10 Black-Friday-Angebote bei Amazon

Wir haben 10 Black-Friday-Deals aus dem Tech-Bereich für euch zusammengestellt.

Am kommenden Donnerstag wird das US-amerikanische Erntedankfest Thanksgiving gefeiert. Der Freitag darauf gilt traditionell als Black Friday, ein Einkaufstag mit besonderen Rabatt-Aktionen. Ursprünglich war er vor allem in den USA bekannt - mittlerweile werben Unternehmen auch hierzulande an diesem Tag mit Sonderangeboten. Der Online-Händler Amazon startet den Black Friday traditionell schon einige Tage vor dem eigentlichen Freitag. Wer zuschlagen möchte, muss manchmal schnell sein. Zumeist sind die Amazon-Angebote zeitlich begrenzt, auch gibt es oft nur eine eingeschränkte Stückzahl. Grundsätzlich ist es jedenfalls ratsam, vor dem Kauf immer das Preisvergleichsportal seines Vertrauens zu besuchen, um zu überprüfen, wie gut der Deal wirklich ist. Wir haben für euch einige empfehlenswerte Tech-Angebote bei Amazon zusammengestellt. Smartphone: Xiaomi 11 Lite 5G NE Das Xiaomi 11 Lite 5G NE gibt es derzeit bei Amazon um etwas mehr als 302 Euro zu kaufen. Das ist mit jetzigem Stand mindestens 50 Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Für den Preis bekommt man ein 6,7-Zoll-Smartphone mit 90Hz-AMOLED-Display und 3 Kameralinsen mit bis zu 64 Megapixel. Der Akku mit 4250mAh unterstützt auch Schnellladen mit 33W. Hier geht es zum Angebot

QLED-Fernseher mit 55 Zoll Die kalte Jahreszeit ist für manche vielleicht der genau richtige Zeitpunkt, um sich ein neues TV-Gerät zuzulegen. Im Rahmen des Black Friday gibt es den 55-Zoll 4K-QLED Hisense 55U7QF um 483 Euro. Das ist mindestens 50 Euro weniger als aktuelle vergleichbare Angebote. Hier geht es zum Angebot

Fire TV Stick 4K Passend zum TV-Gerät gibt es auch den Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung aktuell zum vergünstigten Preis. Der Stick ermöglicht Zugriff auf die Fire-TV-Software samt zahlreicher Streaming-Apps für die verschiedensten Anbieter. Unterstützt werden unter anderem auch Netflix oder YouTube, das heißt, ein Fire-TV-Stick kann auch dann sinnvoll sein, wenn man kein Amazon-Prime-Abo hat. Hier geht es zum Angebot

Externe SSD mit Fingerabdrucksensor Damit man große Mengen an Daten nicht nur schnell, sondern auch sicher abspeichern kann, hat die Samsung T7 Touch Portable SSD einen Fingerabdruckscanner integriert. Per USB-C kann man die SSD an seinen PC, Smartphone oder auch an das TV-Gerät anschließen. Die Variante mit 1 Terabyte Speicher gibt es im Rahmen des Black Friday um 126 Euro. Das ist mindestens 30 Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Hier geht es zum Angebot

Geräuschunterdrückende Kopfhörer Die Kopfhörer von Sonys WH-1000-Serie zählen nach wie vor zu den besten geräuschunterdrückenden Modellen, die es derzeit am Markt gibt (hier zum futurezone-Test). Dafür muss man allerdings auch tief in die Tasche greifen. Immer noch stolz bepreist, aber etwas günstiger als sonst gibt es sie im Rahmen des Black Friday die Sony WH-1000XM4. Um 241 Euro bekommt man sich immerhin 30 Euro günstiger als beim aktuell besten Angebot der Konkurrenz. Hier geht es zum Angebot

Kompakter Ladestecker Einen USB-C-Stromadapter kann man oft brauchen. Der Anker PowerPort III Nano ist besonders kompakt und lädt mit maximal 20W. Er ist mit einem USB-C-Port ausgestattet und kann mit entsprechendem Kabel Smartphones, Tablet, Kopfhörer und mehr in kurzer Zeit mit Strom aus der Steckdose versorgen. Mit einem Aktionspreis von 14 Euro ist er zumindest ein bisschen günstiger als sonst. Ein USB-C-zu-USB-C-Kabel braucht man jedenfalls dennoch. Hier geht es zum Angebot

SD-Karte mit 256GB Ebenfalls gut bei der Hand zu haben, ist eine ausreichend große SD-Karte. Die microSD Samsung EVO Select mit 256 GB ist im Rahmen des Black Friday um günstige 22 Euro zu haben. Mit der Karte kann man etwa die Speicherkapazität seines Smartphones erweitern - wenn man denn noch ein Modell mit entsprechendem Slot hat. Alternativ kann man sie natürlich in einer Digitalkamera einsetzen, ein Adapter auf gewöhnliche SD-Größe liegt bei. Hier geht es zum Angebot

Apple Pencil (2. Generation) Wer eines der neueren iPads (wie etwa das neue iPad Mini, hier zum futurezone-Test) sein Eigen nennt, sollte sich die Anschaffung eines Stylus überlegen. Mit dem Apple Pencil kann man Notizen machen, schreiben und zeichnen. Er kann per Magnet direkt am iPad befestigt werden und so auch aufgeladen werden. Der Apple Pencil in der 2. Generation ist aktuell im Rahmen des Black Friday um knapp 116 Euro zu haben - das ist immerhin 19 Euro weniger als bei Apple selbst und 9 Euro weniger als beim günstigsten Dritthändler Hier geht es zum Angebot

WLAN-Router Nicht nur beim Arbeiten im Home Office, sondern auch beim Streamen oder Gaming will man immer den besten WLAN-Empfang haben. Hilfe genau dafür könnte der Asus RT-AC86U bieten. Der Gaming-Router setzt auf 3 externe Antennen und verspricht eine WLAN-Abdeckung von bis zu 180 Quadratmeter im Gebäude. Hier geht es zum Angebot

Microsoft Office-Paket Trotz zahlreicher kostenfreier Alternativen, kommt man manchmal an Microsoft Office nicht vorbei. Da hilft es, wenn man zumindest nicht den vollen Preis für das Software-Paket bezahlen muss. Aktuell gibt es Microsoft Office 2021 Home & Student für 1 Gerät und 1 Benutzer um 90 Euro. Das ist knapp 60 Euro weniger, als der aktuelle Preis von Microsoft. Hier geht es zum Angebot

