Cybertruck-Brände werfen Fragen auf

Ein Video zeigt, wie ein Cybertruck gegen einen Hydranten fährt und in Brand gerät. Es ist bereits das zweite Cybertruck-Feuer in einem Monat.

Der Cybertruck ist angeblich ein sehr sicheres Fahrzeug, zumindest wenn es nach Tesla geht. Geht man nach offiziellen Statistiken, gelten Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern als sicherer, weil sie seltener anfangen zu brennen.

Im August wurden nun mindestens 2 brennende Cybertrucks in den USA dokumentiert. Angesichts von nur 15.000 bis 20.000 Cybertrucks, die derzeit auf amerikanischen Straßen unterwegs sind, wirft das Fragen über die Sicherheit auf.

Tödlicher Unfall

Anfang des Monats kam es im Chambers County östlich von Houston, Texas, zu einem Unfall, bei dem das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen von der Straße abkam und gegen ein Betonelement krachte. Dann fing der Cybertruck an zu brennen – und der Fahrer im Auto kam ums Leben. Ob der Fahrer durch den Brand ums Leben kam, oder bereits zuvor tot war, ist unklar.

Am Dienstag brannte in Harlingen, ebenfalls in Texas, erneut ein Cybertruck. Das Fahrzeug entzündete sich, weil der Lenker eines Cybertrucks gegen einen Hydranten fuhr. Ein auf Reddit veröffentlichtes Video dokumentiert den Unfall.