Dacia will so lange wie möglich an Verbrennern festhalten

Mutter Renault treibt Elektrifizierung voran, Tochter Dacia will mit voller Umstellung bis zuletzt, also 2035, warten.

Autos der Renault-Tochter Dacia sollen so lange wie möglich noch mit Verbrennermotoren ausgestattet werden. "Jeder muss seine Rolle spielen. Renault drängt darauf, Champion bei den Elektromotoren zu sein, das birgt ein Risiko", sagte Dacia-Chef Denis Le Vot der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist auch der Grund, warum es Dacia gibt." Dacia helfe dem Mutterkonzern dabei, die Umstellung abzusichern.

Spring kommt auf 12 Prozent der Bestellungen

Renault will bis 2030 komplett auf elektrischen Antrieb wechseln, Dacia will erst 2035 folgen, wenn Verbrennermotoren in Europa verboten werden. Die auf günstigere Modelle ausgerichtete Marke hat bisher nur ein Elektromodell im Programm, den Dacia Spring, auf den zwölf Prozent der Bestellungen fallen. 2023 soll es ein Hybridauto der Renault-Tochter geben, der Rest fährt mit fossilen Brennstoffen oder Gas.