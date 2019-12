Das ist der ultraschmale Rahmen des Samsung Galaxy S11

Samsung wird voraussichtlich 3 Modelle in der Galaxy S11-Reihe präsentieren, das Galaxy S11e, das S11 und das S11+. Bei allen drei Modellen soll sich die Selfie-Kamera in einem Kameraloch in der Mitte oder in der linken oberen Ecke verstecken.

Über das Galaxy S11 gibt es bereits eine Reihe von Leaks, die auch schon in Renderings Niederschlag fanden. Samsung dürfte das S11 wieder im Vorfeld der Handy-Messe Mobile World Congress in Barcelona präsentieren, die von 24. bis 27. Februar über die Bühne gehen wird.