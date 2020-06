Das Samsung Galaxy S5 gegen den Rest der Handy-Welt

Das Samsung S5 und Sony Z2 sind ähnlich groß, wasserfest und auch annähernd gleich ausgestattet. Das S5 kann mit einem zusätzlichen Fingerabdrucksensor und Pulsmesser aufwarten, das Sony Z2 hat dafür die besser Kamera.

Sony brachte im Vorjahr mit seinem Z1 als erster großer Hersteller ein Spitzenmodell auf dem Markt, das wasserfest ist, ohne ein spezielles Outdoor-Gerät zu sein. Auch der Fingerabdruckscanner ist nicht neu. Fujitsu verbaute solche bereits in mehreren Smartphones, es folgten Apple mit dem iPhone 5S und HTCs One Max. Der Pulsmesser ist hingegen ein Novum in einem Flaggschiff-Gerät. Auch der Ultra-Energiespar-Modus - wird der Akku leer, schließt das S5 Programme und das Display schaltet sich auf schwarz-weiß. So soll man noch einen Tag zumindest telefonieren können.