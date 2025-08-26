Elektrischer Mercedes-AMG GT XX schlägt Weltrekord um 1.500 km
Mercedes hat mit dem Konzeptauto AMG GT XX einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das Fahrzeug legte dabei innerhalb von 24 Stunden - inklusive Ladestopps - eine Strecke von 5.479 Kilometern zurück. Das entspricht einem Zuwachs von 1.500 Kilometer gegenüber dem bisherigen Rekord des Xpeng P7.
Der Rekordversuch war Teil einer noch größeren Herausforderung, bei der das Ziel bestand, in 8 Tagen den Erdumfang von 40.075 Kilometern zu erreichen. Das gelang in 7 Tagen, 13 Stunden, 24 Minuten und 07 Sekunden. Und nicht nur von einem, sondern sogar von 2 Fahrzeugen, die zeitgleich gestartet und angekommen sind. Im Schnitt fuhr das Auto pro Tag über 5.300 Kilometer.
Schwierige Bedingungen
Die Tests fanden auf der Rennstrecke Nardò in Italien unter schwierigen Bedingungen statt, darunter Temperaturen über 35 Grad Celsius und eine konstante Fahrgeschwindigkeit von 300 km/h über lange Zeiträume. Zum Laden kam eine eigens entwickelte Prototypentechnik von Alpitronic zum Einsatz, die Ladeleistungen von bis zu 850 kW ermöglichte.
Diese Ladeleistung liegt mehr als doppelt so hoch wie bei aktuellen High-Power-Chargern, die typischerweise zwischen 350 und 400 kW liefern. Der AMG GT XX kann mit dieser Ladetechnik innerhalb von 5 Minuten für 400 Kilometer Reichweite geladen werden.
AMG.EA-Plattform
Das Konzeptfahrzeug basiert auf der AMG.EA-Plattform und ist mit 3 Motoren ausgestattet, die eine Gesamtleistung von 1.000 kW (1.360 PS) liefern. Für die Energieversorgung sorgt eine 800-Volt-Batterie mit Tauchkühlung.
Mercedes plant, einige Technologien des Konzepts, darunter die leistungsstarken Axial-Fluss-Motoren und die schnelle Hochvolt-Batterie, in das Serienmodell des AMG GT einzubringen. Dessen Marktstart ist derzeit für 2026 geplant.
