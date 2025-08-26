Elektrischer Mercedes-AMG GT XX schlägt Weltrekord um 1.500 km

Mercedes hat mit dem Konzeptauto AMG GT XX einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das Fahrzeug legte dabei innerhalb von 24 Stunden - inklusive Ladestopps - eine Strecke von 5.479 Kilometern zurück. Das entspricht einem Zuwachs von 1.500 Kilometer gegenüber dem bisherigen Rekord des Xpeng P7.

Der Rekordversuch war Teil einer noch größeren Herausforderung, bei der das Ziel bestand, in 8 Tagen den Erdumfang von 40.075 Kilometern zu erreichen. Das gelang in 7 Tagen, 13 Stunden, 24 Minuten und 07 Sekunden. Und nicht nur von einem, sondern sogar von 2 Fahrzeugen, die zeitgleich gestartet und angekommen sind. Im Schnitt fuhr das Auto pro Tag über 5.300 Kilometer.

➤ Mehr lesen: Hyundai IONIQ stellt Weltrekord auf