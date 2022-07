Kleiner elektrischer Camper Xbus für 30.000 Euro vorgestellt

Bis zu 24 Akku-Packs bieten mehr Reichweite

Die Akkus sollen bei 220 Volt Wechselstrom 3 bis 5 Stunden zum Laden brauchen. Damit man nicht immer wieder nach kürzester Zeit Energie tanken muss, können aber bis zu 24 dieser Akkus verbaut werden, was die Leistung auf 30 kWh steigert. Sie müssen dann nur gewechselt werden, was laut Herstellerangaben so lange dauern soll wie das Tanken eines Pkws. In Kombination mit Solarzellen am Dach würde die Reichweite so auf 600 km steigen.

Das Basismodell des Campers kostet laut Konfigurator in Österreich 30.423,53 Euro. Die teuerste Konfiguration kostet 34.860, 51 Euro. 4 zusätzliche Batterien kosten 1.620 Euro. Möchte man also auf 24 aufrüsten, zahlt man 6.480 Euro drauf. Die Basis-Variante des Xbus ohne Module kostet 18.221,85 Euro.

Laut Electricbrands soll der Prototyp bereits nah an der Serienfertigung sein. Der Xbus kann bereits vorbestellt werden und soll 2023 ausgeliefert werden. Produziert wird das Fahrzeug im Werk in Itzehoe, Schleswig-Holstein.