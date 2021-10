Elektro-Sportwagen Piëch GT lädt Akku in 5 Minuten auf

Erstmals in Erscheinung getreten ist das junge Unternehmen, das vom Sohn des ehemaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch geleitet wird, beim Genfer Autosalon 2019 . Dort wurde das Konzept "Mark Zero " vorgestellt. Nun hat Piëch Automotive neue Details zum kommenden Elektroauto bekanntgegeben.

Der Name ist untrennbar mit Porsche und Volkswagen verbunden. Unabhängig von den großen Autobauern tritt Piëch aber unter eigenem Namen an und entwickelt einen elektrischen Supersportwagen.

Eigener Schnelllader entwickelt

So wurde aus der Studie "Mark Zero" mittlerweile die Modellbezeichnung Piëch GT, dessen technisches Konzept von dem Unternehmen bestätigt wurde: 500 Kilometer Reichweite nach WLTP und eine extrem kurze Ladezeit.

Demnach soll sich der Piëch GT tatsächlich in weniger als 5 Minuten auf 80 Prozent aufladen lassen. Dafür hat Piëch mit dem chinesischen Unternehmen Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd einen eigenen Schnelllader entwickelt.