Elon Musk äußert sich zu Cybertruck-Start in Europa

Tesla wird seinen Elektro-Pick-up Cybertruck nach Einschätzung von Firmenchef Elon Musk erst umgestalten müssen, um ihn in Europa verkaufen zu können. Das werde erst bei höheren Produktionszahlen sinnvoll sein, sagte Musk am Donnerstag auf der Tesla-Hauptversammlung nach einer Aktionärsfrage. Möglicherweise werde man eine Zertifizierung des Fahrzeugs für andere Länder "irgendwann im kommenden Jahr" erreichen.

Der Cybertruck sei an die Vorgaben in Nordamerika angepasst worden, betonte Musk. Die internationalen Anforderungen zu beachten, hätte zusätzliche Einschränkungen mit sich gebracht - "und das hätte das Produkt, ehrlich gesagt, schlechter gemacht".

"Ich denke, wir werden eine spezielle Version machen müssen, die chinesischen Vorgaben entspricht, die europäischen Vorgaben entspricht", prognostizierte Musk.

Herausforderungen in Europa

In der aktuellen Version hätte die Cybertruck-Nutzung in Europa einige Hürden. Etwa das hohe Leergewicht. Dieses liegt nämlich je nach Modell bei rund 3 Tonnen. Mit der maximalen Zuladung von 1,1 Tonnen liegt sein Höchstgewicht jenseits der 4 Tonnen. Damit müsste der Pickup in Europa eigentlich als Lkw zugelassen werden bzw. wäre nur mit entsprechendem Führerschein legal lenkbar. Dieses Problem wäre allerdings noch vergleichsweise einfach lösbar, indem man dem Truck einfach auf dem Papier ein geringeres höchstzulässiges Gesamtgewicht verpasst, wie ein Experte auf eine frühere Anfrage der futurezone erklärte.