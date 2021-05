Elon Musk bestätigt wahnsinnige Beschleunigung von Tesla Roadster

Es klang wieder mal wie eine von Elon Musks wahnwitzigen Ideen. Irgendwann behauptete er auf Twitter, der neue Tesla Roadster könnte eine wahnsinnige Beschleunigung erreichen, wenn man von SpaceX-designte Triebwerke einbauen würde.

Seitdem ist fast ein Jahr vergangen, aber der Tesla-Chef scheint an seinen Plänen festzuhalten. Wer in den USA das Petersen Auto Museum besucht sieht dort den neuen Tesla Roadster. Auf der Plakette beim Auto steht: „Mit dem Package von SpaceX schafft der Tesla Roadster eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 1,1 Sekunden.“ Das entspricht einem Sprint von 0 auf 96,56 km/h in 1,1 Sekunden.