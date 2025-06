Ferrari arbeitet an "Hyperyacht" ohne Motor

Ferrari auf Abwegen: Der Autokonzern verlässt die Straße und wird künftig eine Segelyacht bauen. Das futuristische Boot ist derweil noch eine Konzeptstudie, an der ein Team von rund 20 Personen arbeitet. Wenn die Hypersail - so die Bezeichnung des Projekts - fertig ist, soll sie an Segelwettbewerben teilnehmen.

Ein erster Prototyp soll im kommenden Jahr erstmals zu Wasser gelassen und ausgiebig getestet werden. Ferrari beabsichtigt derweil nicht, die Segelyacht zu verkaufen. Ähnlich wie bei der Formel 1 gehe es dem Unternehmen zunächst hauptsächlich um Marketingeffekte und das Entwickeln neuer Technologien.

