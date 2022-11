Pixel 4: Google bezahlte Influencer für erfundene Empfehlungen

Radiomoderator*innen priesen das Pixel 4 an, obwohl sie das Google-Smartphone nie getestet hatten.

Die US-amerikanische Federal Trade Comission (FTC) und 4 Bundestaaten haben Google verklagt. Grund dafür sind erfundene Produktempfehlungen für das 2019 erschienene Smartphone Pixel 4.

Laut FTC hätten Moderator*innen von iHeartRadio, dem größten Besitzer von Radiosendern in den Vereinigten Staaten, rund 29.000 "irreführende Empfehlungen" auf unterschiedlichen Kanälen ausgesprochen. Irreführend deshalb, weil die Influencer*innen nie ein Google-Smartphone erhalten, geschweige denn es selbst getestet hatten.

"Eklatante Missachtung der Regeln"

"Google und iHeartMedia haben Influencer*innen dafür bezahlt, Produkte zu bewerben, die sie nie benutzt haben, was eine eklatante Missachtung der Regeln für Wahrheit in der Werbung zeigt“, prangert der US-Verbraucherschutz an.

Aussagen der Moderator*innen wie "es ist meine Lieblings-Handykamera, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen dank des Nachtsichtmodus" oder "ich kann damit Fotos in Studioqualität machen" hätten Verbraucher*innen laut Konsumentenschutz und FTC eindeutig hinters Licht geführt.

Vergleich in Millionenhöhe ausgehandelt

Der Fall schafft es allerdings nicht vor Gericht. Die FTC hat mit Google und iHeartMedia einen Vergleich ausgehandelt. Der Tech-Riese und das Medienunternehmen müssen zusammen 9,4 Millionen Euro zahlen. "Wir freuen uns, dass wir diese Angelegenheit klären konnten. Wir nehmen die Einhaltung der Werbegesetze sehr ernst", hält Google gegenüber TechCrunch fest.

Hätten die Radiomoderator*innen das Pixel 4 nicht aus erster Hand angepriesen, wäre die Klage vermutlich hinfällig gewesen. Denn gerade Erfahrungsberichte wögen bei Kaufentscheidungen besonders schwer, sagt die zuständige Generalstaatsanwältin Maura Healey: "Es entspricht dem gesunden Menschenverstand, dass die Menschen mehr Wert auf Erfahrungen aus erster Hand legen", so die Juristin. "Die Verbraucher*innen erwarten, dass Radiowerbung wahrheitsgetreu und transparent über Produkte informiert, und nicht mit gefälschten Empfehlungen in die Irre führt".