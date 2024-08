Chrome wird smarter: Diese KI-Funktionen bekommt der Browser

Dazu muss man nicht umständlich das Bild speichern und in Googles Reverse-Image-Suche geben. Die Funktion kann über ein entsprechendes Icon neben dem Eingabefeld für die Internetadresse aufgerufen werden. Nachdem man einen Bildausschnitt ausgewählt hat, werden die Ergebnisse in einer Seitenleiste angezeigt.

Chrome Vize-Präsidentin Parisa Tabriz gibt in einem Blogposting bekannt, wozu die neuen Funktionen fähig sind. Das neueste Chrome-Update soll es etwa ermöglichen, spezifische Dinge in einem Bild auszuwählen und danach zu suchen.

Google stattet seinen Chrome-Browser am Desktop mit neuen KI-Funktionen aus. Bald soll man dort mit Google Lens direkt nach Bildausschnitten suchen können. Außerdem sollen sich auch Produkte über mehrere Tabs hinweg vergleichen und der Browserverlauf gezielter durchsuchen lassen.

Dort können auch Folgefragen gestellt werden. Hat man etwa ein Kleid ausgewählt, kann man dort nach ähnlichen Kleidern in einer anderen Farbe fragen. Die Funktionen sollen mit dem neuesten Chrome-Update, das in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, direkt auf den Desktop-Browser gebracht werden.

Weitere Funktionen vorerst nur für die USA

Länger gedulden müssen sich jene, die Produkte über mehrere Tabs hinweg vergleichen wollen. Dafür wird Google in den kommenden Wochen mit" Tab compare" eine neue Funktion einführen, die eine KI-generierte Übersicht an einem Ort präsentiert. Diese Funktion ist zunächst allerdings auf die USA beschränkt.

Dasselbe gilt für eine verbesserte Suche für den Browserverlauf. US-Nutzer können in den kommenden Wochen etwa Anfragen wie "Was war das für eine Eisdiele, die ich mir letzte Woche angesehen habe?" in den Browser tippen und erhalten relevante Seiten aus ihrem Verlauf. Die Aktivierung dieser Funktion ist laut Google völlig freiwillig und umfasst auch keine Daten, die im Inkognito-Modus eingegeben wurden.