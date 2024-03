Chrome bringt nützliche Funktion für alle, die zu viele Tabs offen haben

Wer kennt das Problem nicht: Man plant eine Reise, kümmert sich online um seine Bankgeschäfte und liest nebenbei einen Wikipedia-Artikel über ein Thema, das man irgendwo aufgeschnappt hat. Plötzlich hat man eine große Anzahl an Tabs offen und kann sich gar nicht mehr erklären, wie es dazu gekommen ist. Im Browser Google Chrome erscheint irgendwann ein :D – als Emoji in Textform. Das bedeutet, dass man die maximale Anzahl an offenen Tabs erreicht hat.

➤ Mehr lesen: So nutzt man Google Pay auf dem Android-Handy

Neues Tab hilft Nutzer*innen beim Ausmisten

Offenbar kommt das immer wieder vor, weshalb sich Google nun die Einführung eines praktischen neuen Features überlegt hat, wie 9to5Google berichtet. Es soll Chrome-Nutzer*innen dabei helfen, auf dem Handy Ordnung zu halten und das Aufräumen automatisieren. Das neue Feature soll „Tab Declutter“ heißen und zunächst auf den Android-Versionen des beliebten Browsers verfügbar sein.

Bereits 2020 startete Google einen ähnlichen Versuch. Damals empfahl Google Chrome Android-Nutzer*innen bestimmte Tabs zu schließen – vor allem solche, die sie schon lange nicht mehr geöffnet hatten. Die Funktion war so gestaltet, dass der Browser stets um Erlaubnis fragte, bevor er einen Tab tatsächlich schloss.

➤ Mehr lesen: So sieht der Google Assistant mit Bard-KI aus

Eigenes Archiv für Tabs

Das neue Feature soll die Flut an Tabs allerdings etwas forscher bekämpfen als dieser Vorgänger. Haben Nutzer*innen die Funktion „Tab Declutter“ aktiviert, sollen lang nicht mehr verwendete Tabs automatisch in ein eigenes Archiv wanden. Auf diese Weise soll eine Liste erstellt werden, die Nutzer*innen angezeigt wird. Dort können sie dann nochmals entscheiden, ob sie einen Tab schließen oder wiederherstellen wollen.

Das neue Feature ist auch ein Versuch von Google, die Leistungsfähigkeit von Chrome zu verbessern. Denn je weniger Tabs dort offen sind, desto besser funktioniert der Browser. Wann das neue Feature genau kommen soll, ist nicht bekannt.