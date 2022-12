Glas bei Pixel 7 bricht ohne Grund: Google verlangt Geld für Reparatur

Käufer*innen des Google-Handys klagen in Foren über zersprungene Gläser und fühlen sich gefrotzelt.

Einige Nutzer*innen des Pixel-7-Smartphones von Google haben mit einem ärgerlichen Problem zu kämpfen. Die Abdeckgläser der Rückkamera zerspringen. Der Grund dafür ist unklar.

Betroffene Nutzer*innen im offiziellen Hilfe-Forum zu dem Gerät rätseln jedenfalls. "Nie fallen gelassen. Ist auch in einer Schutzhülle", ist dort etwa zu lesen. Gemutmaßt wird über einen Materialfehler. Die in dem Forum veröffentlichten Fotos zeigen jedenfalls erheblich Schäden an den Gläsern.