Google führt Satelliten-Nachrichten mit Android 15 ein

iPhone-Nutzer*innen kommen schon länger in den Genuss, nun sollen auch bald Nutzer*innen von Android-Smartphones Nachrichten über eine Satellitenverbindung schicken können. Das könnte unter anderem in Notfällen an Orten ohne Mobilfunkempfang hilfreich sein. Im zweiten Developer Preview von Android 15 wird die Möglichkeit einer Satellitenverbindung nun erstmals offiziell von Google beschrieben.

➤ Mehr lesen: Android-Smartphones bekommen Satelliten-Notruf

"Nicht-terrestrische Netzwerke"

Wie Ars Technica berichtet, lässt es eine Schnittstelle für "nicht-terrestrische Netzwerke" zu, dass jegliche SMS- und MMS-Apps Nachrichten auch via Satellit verschicken können. RCS-Nachrichten werden nur spezifische, vorinstallierte Apps über Satellit transportieren können. Offenbar schließt Google RCS-Apps von Drittanbietern von der Möglichkeit einer Satellitenverbindung aus.

➤ Mehr lesen: Motorola macht aus fast jedem Smartphone ein Satelliten-Handy

Android 15 kommt im Oktober

Developer Previews sind Betriebssystem-Versionen, an denen Entwickler*innen die Kreation ihrer Apps ausrichten können. Vor rund einem Monat ist die erste Vorschau auf Android 15 veröffentlicht worden. Nun folgt die zweite. Die endgültige Version des Google-Betriebssystems soll erst im Oktober veröffentlicht werden. Neben der Satellitenverbindung wird sie weitere neue Funktionen enthalten.

Verbesserungen beim kontaktlosen Bezahlen

Im zweiten Developer Preview vorhanden ist etwa eine bessere Unterstützung von PDF-Dokumenten in Apps, Verbesserungen beim kontaktlosen Bezahlen, Spracherkennung in mehreren Sprachen und mehr Anzeigeoptionen für faltbare Smartphones.