Günstiges iPhone 17e schickt Notch endgültig in Rente

Heuer ist mit dem iPhone 16e der Nachfolger des iPhone SE erschienen. Mit 709 Euro ist es aktuell das günstigste iPhone und unterbietet auf Apples Website sogar das 2 Jahre alte iPhone 15 (ab 852,60 Euro).

Während das iPhone SE nur unregelmäßig erschienen ist (2016, 2020, 2022), soll das e zu einer jährlichen Institution werden. Der nächste Release steht damit im Frühjahr 2026 an. Der oft gut informierte Leaker Digital Chat Station will aus Quellen aus Apples Zuliefererkette erfahren haben, welche Neuerung das iPhone 17e haben wird.

Der Notch verschwindet

Mit dem iPhone 16e hat der Notch ein Comeback gefeiert, der zuletzt beim iPhone 14 (2022) zu sehen war. Das Comeback war anscheinend nur von kurzer Dauer. Beim iPhone 17e soll die Einkerbung im Front-Display, in der Sensor und Frontkamera untergebracht waren, wieder verschwinden. Stattdessen bekommt das 17e Dynamic Island, so wie bei der aktuellen iPhone-Reihe.

Mit dem Abschied vom Notch soll das 17e zudem ein neues „Industrial Design“ bekommen. Damit könnte gemeint sein, dass es optisch näher an das reguläre iPhone 16 rückt oder sich womöglich sogar am kommenden iPhone 17 orientiert.