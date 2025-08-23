Günstiges iPhone 17e schickt Notch endgültig in Rente
Heuer ist mit dem iPhone 16e der Nachfolger des iPhone SE erschienen. Mit 709 Euro ist es aktuell das günstigste iPhone und unterbietet auf Apples Website sogar das 2 Jahre alte iPhone 15 (ab 852,60 Euro).
Während das iPhone SE nur unregelmäßig erschienen ist (2016, 2020, 2022), soll das e zu einer jährlichen Institution werden. Der nächste Release steht damit im Frühjahr 2026 an. Der oft gut informierte Leaker Digital Chat Station will aus Quellen aus Apples Zuliefererkette erfahren haben, welche Neuerung das iPhone 17e haben wird.
➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz
Der Notch verschwindet
Mit dem iPhone 16e hat der Notch ein Comeback gefeiert, der zuletzt beim iPhone 14 (2022) zu sehen war. Das Comeback war anscheinend nur von kurzer Dauer. Beim iPhone 17e soll die Einkerbung im Front-Display, in der Sensor und Frontkamera untergebracht waren, wieder verschwinden. Stattdessen bekommt das 17e Dynamic Island, so wie bei der aktuellen iPhone-Reihe.
Mit dem Abschied vom Notch soll das 17e zudem ein neues „Industrial Design“ bekommen. Damit könnte gemeint sein, dass es optisch näher an das reguläre iPhone 16 rückt oder sich womöglich sogar am kommenden iPhone 17 orientiert.
A19-Prozessor
Den Leaks zufolge soll das 17e mit einem A19-Prozessor ausgestattet werden. Das scheint etwas überraschend, da dieser Chip in den regulären, teureren iPhone-17-Modellen verbaut werden soll, die voraussichtlich im September vorgestellt werden.
➤ Mehr lesen: iPhone 17: Alle Details, die bereits bekannt sind
Allerdings hat Apple auch schon beim 16e den A18 verbaut – so wie beim normalen iPhone 16. Der Unterschied ist, dass der A18 im 16e einen Kern weniger hat und damit weniger leistungsfähig ist. Das könnte beim 17e genauso sein.
Beim Display des iPhone 17e ist kein Upgrade zu erwarten. Es soll wieder 6,1 Zoll groß sein, die OLED-Technologie nutzen und nur 60Hz haben. Auch bei der Kamera soll sich im Vergleich zum 16e nichts tun: An der Rückseite ist den Leaks zufolge eine einzelne 48-Megapixel-Kamera.
Kommentare