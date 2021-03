Günstiges Realme-Smartphone kommt mit 6.000-mAh-Akku

Gaming-Chip

Innen wurde ein Helios G70 Gaming-Chip mit 4 bzw. 6 GB RAM verbaut. Er besitzt 2 schnelle ARM Cortex-A75-Kerne, die mit bis zu 2,0 GHz takten, sowie 6 Cortex-A55-Kerne mit einer Taktfrequenz von 1,7 GHz, was für Gaming auf einem Mittelklassegerät eine solide Leistung bringen könnte.

Wahlweise verfügt der interne Speicher über 64 oder 128 GB Speicherplatz. Dieser ist per microSD erweiterbar.

In Indonesien ist das Gerät bereits verfügbar, in Kürze soll es auch in Indien auf den Markt kommen. Umgerechnet startet das Realme C25 bei 146 US-Dollar. Ob das Smartphone auch in Europa verkauft wird, ist bisher noch unklar. Das Unternehmen plant aber, verstärkt den europäischen Markt zu bedienen.