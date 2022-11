Hofer verkauft Xiaomi-Handy für unter 100 Euro: Das kann es

Allzu viel sollte man sich vom Redmi A1 allerdings nicht erwarten. Wirft man einen Blick auf die technischen Spezifikationen wird klar, warum das Teil so wenig kostet.

Der chinesische Technologiekonzern hat sein Einsteiger-Handy Redmi A1 nach Österreich gebracht. Zum Marktstart ist das Smartphone in den Hofer-Filialen zum absoluten Kampfpreis von 99 Euro erhältlich.

Riesiger Akku

Dafür hat das Redmi A1 einen herkömmlichen 3,5mm-Kopfhöreranschluss und einen Einschub für eine microSD-Karte. Die Speichererweiterung ist wohl notwendig, da das Gerät lediglich 32 GB Speicherplatz bietet. Als Software dient Android 12 (Go Edition).

Sehen lassen kann sich die Kapazität des Akkus mit 5.000 mAh. Abstriche gibt es hingegen beim WLAN. So kann das Redmi A1 lediglich per 802.11 a/b/g/n kommunizieren.

Verfügbarkeit und Preise

Ein Blick auf eine Preisvergleichswebsite zeigt, dass das Xiaomi Redmi A1 auch von anderen Online-Händlern unter 100 Euro verkauft wird. Im stationären Handel soll es auch von Mediamarkt ins Sortiment aufgenommen werden.

Auch in den Xiaomi-Stores in der SCS und im Donauzentrum wird das Einsteiger-Handy erhältlich sein. Der UVP des Redmi A1 gibt Xiaomi mit 109 Euro an.