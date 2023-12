Vergessener Smartphone-Pionier kündigt preiswerte Handys an

In den 2010er Jahren war HTC ein Fixstern am Smartphone-Himmel. Die Geräte des taiwanesischen Herstellers zählten zu den besten der besten und leisteten in einigen Bereichen Pionierarbeit - beispielsweise mit dem Nexus One im Jahr 2010, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde.

Aber irgendwann ist der Konzern falsch abgebogen, verzettelte sich mit schrägen Features, Action-Cams, die sich nicht durchsetzen konnten, mit einem eigenartigen Blockchain-Phone und dem Fokus auf Virtual-Reality. HTC verschwand in der Versenkung.

Comeback geplant

Das Smartphone-Business wurde allerdings nie ganz aufgegeben. Einzelne Geräte kamen auf dem Markt - vorwiegend in Asien. In Europa spielten die HTC-Handys aber ab ungefähr 2018 absolut keine Rolle mehr.

Nun lässt der taiwanesische Konzern aber mit einer neuen Smartphone-Strategie aufhorchen. Demnach will HTC wieder regelmäßig neue Geräte an den Start schicken. Die Rede ist von 2 neuen Mittelklasse-Handys pro Jahr.

