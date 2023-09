Nokia-Handys vor dem Aus? Dieser Schritt könnte das Ende bedeuten

Als die Nokia-Mobilfunksparte in den frühen 2010er Jahren am Boden lag, versuchte Microsoft mit der bekannten Marke sein Glück. Die Milliardenübernahme stellte sich wenig später als Flop heraus. Und so veräußerte Microsoft 2016 die Markenrechte für Nokia-Phones an HMD Global.

Das Comeback von Nokia-Handys schien zunächst vielversprechend. 2017 verkündete HMD Global, in 3 Jahren sei man und den Top-3-Smartphone-Herstellern. 2020 sah die Realität dann allerdings etwas anders aus.

Die Smartphones mit dem kultigen Logo konnten nicht an alte Erfolge anschließen. Die Verkäufe kamen nie so wirklich in Fahrt und sind seit längerer Zeit rückläufig. Auch in den futurezone-Tests konnten die Nokia-Smartphones nie restlos überzeugen.

