Huawei bringt neue Smartwatch und Kopfhörer im Lippenstift-Design

Neben der Präsentation des neuen Huawei-Smartphone nova 9 hat Huawei das globale Produkt-Event in Wien dazu genutzt, die Huawei Watch GT 3 und die Huawei FreeBuds Lipstick vorzustellen.

Die Huawei Watch GT 3 gibt es 2 verschiedenen Größen: 46 mm und 42 mm. Sie kommt in einem zeitlosen und klassischen Design mit Krone. Durch die austauschbaren Armbänder kann der Look der Uhr an den persönlichen Geschmack angepasst werden.