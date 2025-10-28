Humanoider Roboter Unitree G1 kann jetzt Autos ziehen

Der G1 Roboter von Unitree hat erst kürzlich mit akrobatischen Fähigkeiten und Kampfkünsten auf sich aufmerksam gemacht.

Jetzt hat er einen neuen Trick gelernt. In einem Video sieht man, wie der humanoide Roboter ein 1.400 Kilogramm schweres Auto zieht.

G1 wiegt nur 35 Kilogramm

Trainiert wurde er von Forschern der Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI), wie digitaltrends berichtet. Seine neue Fähigkeit sorgt für Aufmerksamkeit, vor allem deshalb, weil der G1 bei einer Größe von 132 Zentimetern selbst nur 35 Kilogramm wiegt. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Auto auf einer flachen, relativ reibungsarmen Oberfläche steht und deshalb leichter in Bewegung zu versetzen ist.

Dennoch braucht man auch dafür einiges an Fähigkeiten. Zum Beispiel muss der humanoide Roboter die Balance halten und seine Standfestigkeit unter Beweis stellen. Möglich ist das durch eine fortschrittliche KI-gestützte Steuerung. Er orientiert sich mithilfe eines 3D-Lidar-Systems und einer Kamera mit Tiefensensor. Ausgestattet ist er zudem mit einem Mikrofonsystem, mit dem er Sprachbefehle entgegennehmen kann.

Was der G1 alles kann, hat er schon in der Vergangenheit schon bewiesen. In dem folgenden Video kickt er etwa einem Menschen einen Stock aus der Hand.