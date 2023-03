Hyundai will günstigen Elektro-Kleinwagen auf den Markt bringen

Elektro-SUV kommt nicht für alle in Frage

Nun hat auch Hyundai bekannt gegeben, dass man an der Entwicklung eines elektrischen Kleinwagens arbeitet. Man wolle auch für all jene eine Auswahl an Elektroautos anbieten, für die ein großes Elektro-SUV nicht in Frage kommt, heißt es vom koreanischen Autohersteller.

Hyundai hat erst kürzlich sein neuestes Elektro-SUV, den Hyundai Kona Electric vorgestellt. Im Rahmen dieser Präsentation meinte Hyundai-Europachef Michael Cole, man werde nicht von irgendwelchen Zielgruppen abrücken.

"Wir wollen natürlich keinen Kund*innen verlieren", wird Cole von Autocar zitiert. Dabei denke er in erster Linie an die i10-, i20, i30-Kund*innen und überlegt, wie eine elektrische Zukunft in diesem Segment aussehen könnte. Aktuell sei es noch schwierig, elektrische Kleinwägen rentabel zu produzieren. Größtes Hindernis seien die hohen Kosten für den Akku.