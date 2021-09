Hyundai setzt auf Wasserstoff samt Anhänger-Drohnen und Supercars

Im Jahr 2023 will Hyundai Brennstoffzellen-Systeme der nächsten Generation auf den Markt bringen.

Hyundai hat auf der Veranstaltung „Hydrogen Wave“ seine neue Strategie Hydrogen Vision 2040 vorgestellt. Dabei setzt der koreanische Autobauer auf eine neue Brennstoffzell-Technologie für unterschiedliche Arten von Fahrzeugen, darunter Lkw, Anhänger-Drohnen oder einen Hybrid-Brennstoffzellen-Sportwagen mit 670 PS.

Letzterer wird in Zusammenarbeit mit Hyundais neuem kroatischen Partner Rimac entwickelt. Die Sport-Limousine verfügt über einen Hinterradantrieb mit 500 kW und soll in weniger als 4 Sekunden von Null auf 100 beschleunigen können. Die Reichweite des Konzeptautos: bis zu 600 Kilometer. In 5 Minuten soll das Sportauto laut Hyundai wieder neu aufgeladen werden können.