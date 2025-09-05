IFA 2025: KI im Kühlschrank und Roboter am Rasen

In Berlin findet derzeit die IFA statt. Heuer hoch im Kurs: helfende Roboter und Küchengeräte mit KI.

Seit 1924 findet auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm die Technikmesse IFA statt. Die Abkürzung stand jahrzehntelang für „Internationale Funkausstellung“, auf der in der Vergangenheit erste Radiogeräte, Farbfernseher und Videorekorder vorgestellt wurden.

Nun haben die Veranstalter die etwas veraltete Bedeutung der Abkürzung geändert. IFA steht fortan für „Innovation for All“ oder auf Deutsch: „Innovation für alle“.

Schaut man sich auf der diesjährigen IFA um, wird rasch deutlich, was die dort vertretenen Technologieunternehmen darunter verstehen: Künstliche Intelligenz (KI) und Roboter, die zukünftig nicht in Fabriken schuften, sondern uns Menschen bei den täglichen Aufgaben des Haushalts unterstützen sollen.

Roboter statt Smartphone

Auch wenn Samsung die aktuelle Berliner Technikmesse dazu nutzt, um ein neues Handy der oberen Mittelklasse vorzustellen (Galaxy S25 FE ab 749 Euro), sind Smartphones, Laptops und ähnliche Geräte auf der IFA zunehmend in den Hintergrund getreten. In der jüngeren Geschichte hat sich die Berliner Technikmesse immer mehr zu einem Showroom für die neuesten Haushaltsgeräte und -helfer entwickelt.

➤ Mehr lesen: Samsung stellt günstiges Galaxy S25 FE und neue Tablets vor

Neben klassischer Weißware machen dabei unter anderem auch Gartenroboter von sich reden. Für Aufsehen sorgt heuer etwa ein neuartiges Konzept von Yarbo – ein relativ junger Hersteller, der seine Wurzeln in den USA und China hat. Der Yarbo-Roboter ist ein Kettenfahrzeug und erinnert zunächst an einen gewöhnlichen Mähroboter, der sich selbstständig orientieren kann.

Das modulare Mähwerk kann allerdings auch gegen einen Laubbläser oder eine Schneefräse ausgetauscht werden. Der Roboter kann zudem 220 kg hinter sich herziehen und hat eine Funktion, mit der er automatisch seinem Besitzer folgt. Er wird so zur automatischen Scheibtruhe.