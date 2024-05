Instagram hat jetzt Sticker zum Teilen von Songs und Polaroids

Instagram kündigte vergangene Woche eine Reihe von neuen Story-Features an. Darunter sind mehrere interaktive Sticker, mit denen sich etwa Songs teilen lassen. Mit dem „Polaroid“-Feature können nun Fotos im Retro-Look hinzugefügt werden, außerdem kann man Beiträge verstecken und Cutout-Sticker in Storys kleben.

Songs mit Freunden teilen und zum Mitmachen auffordern

Zwar war es auch schon bisher möglich, Songs in der Story zu teilen. Nun hat die Funktion allerdings einen frischeren Look und ist als Sticker verwendbar. Außerdem lassen sich Follower*innen mit der "Du bist dran"-Musik-Funktion jetzt einladen, eigene Songs zu teilen: Platziert man einen Lieblingssong in der Story, kann man gleichzeig seine Follower*innen dazu auffordern, ebenfalls ein Lied zu teilen – vorausgesetzt das jeweilige Lied befindet sich bereits in der Instagram-Bibliothek.

➤ Mehr lesen: Agentur zahlt 1000 Dollar, wenn man 10 Stunden durch TikTok scrollt