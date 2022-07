iPhones bekommen "Lockdown"-Modus

Was zunächst nach einer Corona-bedingten Maßnahme klingt, hat allerdings nichts mit der Pandemie zu tun. Denn der Lockdown-Modus, den Apple in einem Blogpost angekündigt hat, soll die Sicherheit von Apple-Geräten erhöhen.

Der neue Sicherheits-Modus richtet sich in erster Linie an Personen, die potenzielle Ziele von Spionageangriffen gelten. Damit soll verhindert werden, dass so genannte Zero-Day-Lücken, also jene Schwachstellen, die dem Hersteller noch nicht bekannt sind, ausgenutzt werden können.