Jaguar kündigt schnellstes Elektroauto an

Der Hersteller will auf rein elektrische Fahrzeuge umsatteln. 2025 soll ein E-Auto auf den Markt kommen, das Rekorde bricht.

Jaguar will sich mit Elektroautos neu erfinden. Bereits 2021 hatte der britische Autohersteller angekündigt, in den kommenden Jahren komplett auf rein elektrische Fahrzeuge umsatteln zu wollen. Jetzt will das Unternehmen ab 2025 eine Luxus-E-Auto-Reihe auf den Markt bringen.

Das erste Modell der Familie wird ein 4-türiger GT mit 700 Kilometern Reichweite sein, so Jaguar in einer Presseaussendung. Sein Antrieb soll der bisher leistungsstärkste in der Unternehmensgeschichte werden.